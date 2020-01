Stärkung des Bahnverkers : Rehlinger für Wiedereinführung von Nachtzügen

Saarbrücken Die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) spricht sich für die Wiedereinführung von Nachtzügen aus. Dadurch könne gerade der Südwesten besser an Berlin angebunden werden.

Die Vorsitzende der Länder-Verkehrsministerkonferenz, Anke Rehlinger (SPD), befürwortet eine mögliche Wiedereinführung von Nachtzügen bei der Deutschen Bahn. „Nachtzüge sind eine prima Sache, um auch lange Strecken organisatorisch hinzubekommen“, sagte die saarländische Ressortchefin am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Ein Angebot mit Schlaf- und Liegewagen wäre für eine bessere Anbindung des Südwestens von Deutschland an die Bundeshauptstadt „eine gute Option“. Die Bahn wolle die Fahrgastzahlen verdoppeln: „Dann muss sie die Menschen auch abholen“, sagte Rehlinger.