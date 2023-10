Saar-Rundfunk Saar-Rundfunk: Gehaltsgrenzen und kleinerer Rundfunkrat

In dem Gremium ist jede der derzeit drei Landtagsfraktionen noch mit einem Mitglied vertreten - die allerdings nur noch eine beratende Funktion und kein Stimmrecht mehr haben. „Der Rundfunkrat des Saarländischen Rundfunks wird der staatsfernste Rundfunkrat in der ganzen Republik sein“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Commerçon. Dem widersprach der Abgeordnete Frank Wagner (CDU): „Die Sozialdemokratisierung des Saarlandes ist in vollem Gange“, sagte er. „Das angeblich modernste Mediengesetz lässt zahlreiche Saarländer enttäuscht zurück.“