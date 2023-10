Migration Saar-Regierungschefin offen bei Bezahlkarten für Geflüchtete

Die Frage, ob das System technisch realisierbar sei und ob es die Kommunen tatsächlich unterstütze, stehe noch im Raum. „Ich hoffe, dass jetzt in den Ländern, in denen die Versuche laufen, relativ schnell auch dann Erkenntnisse geliefert werden können“, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag im Deutschlandfunk. Gleichzeitig wies sie auf potenzielle bürokratische Herausforderungen hin. „Ich bin ergebnisoffen in diesem Verfahren.“