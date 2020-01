Saar-Regierungschef Hans plädiert für Widerspruchslösung

Saarbrücken/Berlin Vor der Bundestags-Entscheidung zur Zukunft von Organspenden in Deutschland hat der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) den Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für eine „doppelte Widerspruchslösung“ unterstützt.

„Tausende von schwerkranken Menschen sterben, weil es zu wenige Organspender in Deutschland gibt“, erklärte Hans am Mittwoch nach einer Mitteilung der Staatskanzlei in Saarbrücken. „Für mich ist es eine Frage der gesellschaftlichen Verantwortung, die Organspende-Situation zu verbessern und alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die Zahl der Spender zu erhöhen.“