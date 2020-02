Saar-Regierungschef Hans initiiert Stahlallianz in Berlin

Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlandes, spricht zu Journalisten. Foto: Gregor Fischer/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) macht sich angesichts der Krise in der Stahlindustrie für ein gemeinsames Vorgehen von Ländern und Bund bei der EU stark. Am 27. März werde es Gespräche mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Berlin geben, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag in Saarbrücken mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die deutsche Stahlindustrie stehe aufgrund internationaler Handelskonflikte, Billigstahl aus China sowie europäischer Umwelt- und Klimaauflagen unter großem Druck.

Bei der Umstellung der Stahlindustrie auf eine CO2-freie Produktion seien EU und der Bund in der Pflicht, sagte Hans. Zudem kündigte er an, bei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für die Interessen der saarländischen Stahlindustrie zu werben. „Es nutzt unserem Klima kein bisschen, wenn die weltweite Nachfrage nach Stahl durch Umwelt-Dumping befriedigt wird und unsere saubere Stahlindustrie dabei kaputtgeht“, sagte er.