Nach Beginn des Schulbetriebs : Regierung mit Schulanfang zufrieden

Christine Streichert-Clivot (SPD), die Ministerin für Bildung und Kultur des Saarlandes. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken In Zeiten von Corona ist der Regelbetrieb von Schulen alles andere als normal. In einer ersten Zwischenbilanz zeigten sich die saarländischen Volksvertreter zuversichtlich - und vorsichtig hoffnungsvoll.

Zehn Tage nach Wiederbeginn des Regelbetriebs an Schulen und Kitas im Saarland hat sich die Landesregierung zufrieden gezeigt. „Die ersten anderthalb Wochen des Regelbetriebes stimmen uns zuversichtlich“, sagte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Mittwoch in einer Regierungserklärung vor dem Landtag in Saarbrücken.

„Unsere Konzepte greifen, unsere Meldeketten funktionieren und das Saarland wird seinem Ruf als Land der kurzen Wege und der schnellen Lösungen einmal mehr gerecht“, sagte sie. „Jeder Tag, an dem unsere Kinder und Jugendlichen in den Genuss von Bildungseinrichtungen kommen und zur Schule gehen können, ist ein guter Tag.“ Kinder und Jugendliche hätten „ein Recht auf Bildung, auch und gerade in Pandemiezeiten“.

Trotz viel Zustimmung in wesentlichen Fragen gab es seitens der Opposition heftige Kritik, weil ausreichend Schulbusse fehlten und dem damit verbundenen Gedränge von Schülern. „Ich habe den Eindruck, Sie haben das tatsächlich irgendwie verpennt“, sagte der Linken-Fraktionsvorsitzende Oskar Lafontaine. „Das Vertrauen in der Bevölkerung in das Handeln der Regierung wird durch solche Versäumnisse geschmälert“, sagte er. Nach Beschwerden von Eltern hatte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Dienstag mitgeteilt, dass 100 zusätzliche Busse zur Schülerbeförderung eingesetzt werden sollen. „Die Kosten werden komplett vom Land übernommen.“

Streichert-Clivot betonte in der Regierungserklärung, die Funktionsfähigkeit der Bildungseinrichtungen hänge nicht nur von Schulen und Kitas ab: „Wichtig ist, dass sich alle an die Corona-Regeln halten, gerade auch außerhalb der Bildungseinrichtungen - im Freundeskreis, in der Familie, in der Öffentlichkeit und im Urlaub.“

Die Corona-Krise habe unter anderem gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung der Schulen sei. „Mein Ziel ist es, das Saarland zum Vorreiter bei der digitalen Bildung zu machen“, unterstrich die Ministerin. Bis 2024 sollen insgesamt 123 Millionen Euro in digitale Bildung an Schulen investiert werden. Es gebe in der Bildungspolitik jetzt auch eine personelle Trendwende: Bis 2022 werden 351 zusätzliche Lehrkräfte eingestellt. „Der Stellenabbau in der laufenden Legislaturperiode ist beendet.“

Barbara Spaniol (Linke) sagte, die Landesregierung habe in vielen Fragen „die Weichen richtig gestellt“: „Sie haben sicher vieles richtig auf den Weg gebracht.“ Sie kritisierte aber unter anderem, dass eine Verstärkung des Schulbusangebots erst jetzt „nach viel Kritik zustande gekommen“ sei. Vor allem in den Kitas gebe es nach wie vor zu große Gruppen, zu wenig Personal und zu wenig Zeit. Es gebe keine Normalität: „Der Regelbetrieb ist nach wie vor ein Ausnahmezustand, kein Normalzustand.“ Der AfD-Fraktionsvorsitzende Josef Dörr bemängelte, dass die Schulen „vor Ort“ zu wenig Entscheidungen selbst treffen könnten.