Saar-Regierung verurteilt mutmaßlichen Anschlag auf Minister

Saarbrücken Nach Berichten über einen mutmaßlichen Anschlagsversuch auf den Dienstwagen des saarländischen Innenministers Klaus Bouillon (CDU) hat die Landesregierung diesen „aufs Schärfste“ verurteilt. „Wenn sich der mutmaßliche Anschlag auf Klaus Bouillon bewahrheitet, ist das ein Angriff auf die Grundfeste unserer Gesellschaft“, teilte Regierungssprecher Alexander Zeyer am Donnerstag in Saarbrücken mit.

Der Staatsschutz ermittelt nach Angaben der Polizei wegen eines versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, weil an dem Dienstwagen des Minister mehrere Radschrauben gelockert worden sein sollen. Als der Minister am Mittwoch in seinem Wagen in St. Wendel unterwegs war, habe plötzlich die Technik der Limousine Alarm geschlagen, schrieb die „Saarbrücker Zeitung“ (Donnerstag).