Saar-Regierung übernimmt April-Beiträge für Kitas

Saarbrücken Die saarländische Landesregierung übernimmt für den Monat April die nicht gezahlten Elternbeiträge für Kitas und freiwillige Ganztagsschulen. Damit sollten Familien entlastet werden, die in der Corona-Krise die Beiträge nicht zahlen könnten, teilte das Bildungsministerium am Dienstag in Saarbrücken mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Zweitens werde somit auch die Finanzierung der Träger sichergestellt. Falls Familien es wünschten, könnten die Träger den Elternbeitrag im Bedarfsfall für April auch zurückzahlen, hieß es.