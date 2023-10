Schulen Saar-Regierung startet Schulbauprogramm: 205 Millionen Euro

„Gutes Lernen kann nur dann gelingen, wen man auch in einer guten Umgebung lernen kann. Moderne und gut ausgestattete Klassenzimmer und Schulen sind definitiv Investitionen in die Zukunft unserer Gesellschaf“, sagte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot. Sie stellte Einzelheiten des Programms am Montag gemeinsam mit Bauminister Reinhold Jost und Finanzminister Jakob von Weizsäcker (alle SPD) in Saarbrücken vor.