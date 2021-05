Saar-Regierung plant Impfangebot für Kinder ab zwölf Jahren

Saarbrücken Bislang dürfen Kinder noch nicht gegen Corona geimpft werden. Das könnte sich bald ändern: Das Saarland bereitet Impfungen von Kindern schon mal vor. Und darüber wird gestritten.

Im Saarland sollen Kinder ab zwölf Jahren noch im Sommer ein Impfangebot gegen Covid-19 bekommen. „Unser Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen so schnell es geht ein Impfangebot zu machen“, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Mittwoch vor dem Landtag in Saarbrücken. Dieses Impfangebot solle erfolgen, sobald die europäische Arzneimittelbehörde EMA einen Impfstoff dafür freigegeben haben. Sie hoffe, dass das Impfangebot bis spätestens August erfolgen könne. Im Saarland wären davon etwa 60 000 Kinder ab zwölf Jahren betroffen.