Saar-Regierung beschließt Maßnahmen gegen Coronavirus

Außenansicht des Saarländischen Landtags. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat die saarländische Landesregierung am Mittwoch eine Reihe von zusätzlichen Maßnahmen beschlossen. „Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um die Epidemie möglichst einzudämmen“, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Mittwoch im Landtag.



„Alle wissen, dass wir uns in einer ernsten Situation befinden. Wir stehen vor einer bisher nicht gekannten Herausforderung.“

Unmittelbar vor der Plenarsitzung des Landesparlaments beschloss die Regierung unter anderem eine Anweisung an die Behörden, die zur Absage von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen führen wird. Unter anderem soll auch geprüft werden, ob die Einrichtung von dezentralen, mobilen Teststationen und ärztlichen Schwerpunktpraxen sinnvoll ist. Alle nicht zwingend notwendigen landeseigenen Veranstaltungen werden abgesagt. Das Wissenschaftsministerium soll prüfen, ob beispielsweise die Vorlesungszeit an den Hochschulen verkürzt werden kann. Bis Ende April dürften die Schulen keine neuen Buchungen für Klassenfahrten vornehmen.