Abitur : Saar-Regierung beschließt Konzept für neunjähriges Gymnasium

Saarbrücken Der Weg zum Abitur dauert im Saarland in der Regel wieder neun Jahre. Der Gesetzentwurf zur Einführung des G9 sieht unter anderem ein neues Fach Informatik vor. Und vor dem Sitzenbleiben muss sich kein Fünftklässler mehr fürchten.

Das Saarland hatte das Abitur nach neun Jahren (G9) bereits zum neuen Schuljahr für die derzeitigen fünften und sechsten Klassen an Gymnasien eingeführt. Mit der formalen Zustimmung der Landesregierung trete man laut Streichert-Clivot jetzt in den offiziellen Rechtssetzungsprozess ein. Zu dem Entwurf können vier Wochen lang Stellungnahmen abgegeben werden.

Der neunjährige Bildungsgang am Gymnasium wird mit 178 Jahreswochenstunden in der Sekundarstufe I eingeführt, 19 mehr als im achtjährigen Gymnasium. Gleichzeitig wird die Unterrichtsbelastung insbesondere in der Mittelstufe reduziert. Laut Streichert-Clivot hätten Gymnasiasten künftig wieder mehr unterrichtsfreie Zeit, um sich beispielsweise in Vereinen zu engagieren oder mit Freunden zu treffen. Dies sei ein häufig geäußerter Wunsch von Schülern und Eltern gewesen.