Saar-Rechnungshof moniert Haltestellen und Sportförderung

Saarbrücken Lob und Kritik für die Landesregierung kommt von der neuen Präsidentin des saarländischen Rechnungshofes. Nach erfolgreicher Konsolidierung gelte es Kurs zu halten. Bemängelt werden die Art der Sportförderung und die Vielzahl von Sondervermögen.

Groh kritisierte zudem „teure und recht schicke Designerhäuschen“ wie in Merchweiler (Landkreis Neunkirchen), die vielleicht städtebaulich optisch ansprechend seien, aber nicht funktional. Die Zuwendung dafür habe der Rechnungshof „gänzlich in Frage gestellt“.

Deutliche Kritik gab es von den unabhängigen Rechnungsprüfern auch an der unübersichtlichen Sportförderung. „Bei der Verteilung mangelt es vielfach an Transparenz und klaren Regelungen“, sagte die Präsidentin. Es sei „ganz schwer darzustellen, was genau an Sportförderung fließt, und die Entscheidungsfindung erscheint häufig sogar beliebig“.