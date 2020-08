Saar-Politik uneins über Förderung von Sozialwohnungen

Saarbrücken Beim Thema Wohnraumförderung im Saarland gehen die Meinungen weit auseinander. Während die größte Oppositionsfraktion von einer „völlig verfehlten Politik“ redet, spricht die Regierung von steigenden Förderzahlen.

Das Fördervolumen in 2020 betrage bisher rund 11 Millionen Euro. Weitere Projekte mit 43 Mietwohnungen und einem geschätzten Fördervolumen von rund 4,2 Millionen Euro befänden sich in Vorbereitung für eine Antragstellung. „Unser Förderprogramm wirkt“, sagte Bouillon.

Ein Schwerpunkt der sozialen Wohnraumförderung war nach Angaben von Bouillon zuletzt das Sonderprogramm „Ein Zuhause für junge Familien“. Es soll vorrangig Familien und andere Haushalte mit Kindern und knappem Budget beim Kauf von Wohneigentum unterstützen, die Richtlinien sind im November 2019 in Kraft getreten. Für eine Familie mit drei Kindern sind bis zu 33 250 Euro an Förderung vorgesehen. Bei vier Kindern steigt die Summe auf bis zu 38 000.

In der Anlaufphase sei das Programm auf reges Interesse gestoßen, berichtete der Minister. So seien nach einer Auftaktveranstaltung im Januar 2020 in St. Wendel zwei Anträge über jeweils 95 000 Euro bewilligt worden. Wegen der Corona-Krise hätten jedoch keine weiteren Informationsveranstaltungen durchgeführt werden können. „Hier hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagte Bouillon. Er gehe allerdings davon aus, dass der „Aufwärtstrend“ in der sozialen Wohnraumförderung auch trotz schwieriger Rahmenbedingungen wie etwa steigenden Baukosten weitergeführt werden könne.