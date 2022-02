Saar-Parteien sagen politischen Aschermittwoch ab

Christian Petry, SPD-Generalsekretär. Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild

Saarbrücken Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine haben Parteien im Saarland ihre Veranstaltungen zum politischen Aschermittwoch am 2. März abgesagt. „Während in Europa ein Angriffskrieg beginnt, wird sich die Saar-SPD nicht mit der für Aschermittwoch üblichen pointierten Auseinandersetzung mit der politischen Konkurrenz präsentieren“, teilte SPD-Generalsekretär Christian Petry am Donnerstag mit.

Der CDU-Landesvorsitzende und Ministerpräsident Tobias Hans sagte, er werde sich in den den nächsten Tagen auf die Bewältigung der Herausforderungen für das Saarland konzentrieren. „Der Krieg in Europa und die Folgen, die sich daraus auch für das Saarland ergeben, gehen jetzt absolut vor“, sagte er.

Auch die FDP Saar hat das Treffen am 2. März mit ihrem Parteivorsitzenden Christian Lindner abgesagt. Im Saarland wird am 27. März eine neuer Landtag gewählt.

© dpa-infocom, dpa:220224-99-268692/2

(dpa)