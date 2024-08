Tierkrankheiten Saar-Naturschutzbund bittet um Meldungen zu Amseln

Nach mehreren Jahren der Ruhe würden zurzeit wieder deutlich mehr tote und krank aussehende Amseln in Gärten und Grünanlagen gemeldet, teilte der Nabu in Lebach weiter mit. Zudem erreichten die Naturschützer viele Anrufe, in denen von toten oder kranken Amseln berichtet werde. Tote Tiere könnten zur Untersuchung an das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg gesendet werden.