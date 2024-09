„Kabinett vor Ort“ Saar-Ministerrat tagt in Völklingen

Die saarländische Landesregierung tagt heute nicht wie üblich in der Staatskanzlei, sondern in Völklingen. Unter dem Motto „Kabinett vor Ort“ geht es in der nichtöffentlichen Sitzung (9.00 Uhr) bei der Diakonie unter anderem um die quartiersbezogene Armutsbekämpfung. Im Anschluss daran wird das Kabinett einen Rundgang durch Völklingen unternehmen und sich mit Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher Träger austauschen.