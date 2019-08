Saar-Ministerpräsident will Kramp-Karrenbauers Unterstützung

Tobias Hans, der Ministerpräsident des Saarlandes. Foto: Oliver Dietze/Archivbild.

Saarbrücken Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) erwartet von der neuen Bundesverteidigungsministerin Entlastung beim Fluglärm. Das habe er in einem Schreiben an Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) deutlich gemacht, sagte Hans am Freitag beim Sommergespräch in Saarbrücken.

Im Saarland wehrt sich eine Bürgerinitiative gegen Kampfjetlärm.