Pandemie : Saar-Ministerpräsident Hans hat Corona

Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Tobias Hans, hat eine Corona-Infektion. Das bestätigte Regierungssprecher Alexander Zeyer am Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.

An diesem Mittwoch war eigentlich im Landtag in Saarbrücken eine Regierungserklärung von Hans zum Thema „Krieg in der Ukraine: Die humanitären, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Herausforderungen annehmen“ geplant. Am 27. März wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt. Die Spitzenkandidatin der SPD, die stellvertretende Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, war kürzlich ebenfalls an Covid-19 erkrankt. Sie ist inzwischen wieder genesen.