Kultur Saar-Ministerin weist Kritik an Personalentscheidung zurück

Das Handeln der saarländischen Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) in einem Konflikt mit der Leiterin der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz ist von der CDU-Opposition im Landtag scharf kritisiert worden. „Diese Kulturministerin ist überfordert und sie schadet damit dem Ansehen des Saarlandes“, sagte der CDU-Fraktionschef Stephan Toscani in einer kurzfristig anberaumten Aktuellen Stunde des Landtags am Mittwoch. Die Ministerin wies die Kritik zurück.