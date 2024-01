Hochschulstandort Deutschland Saar-Minister will Universitäten internationaler ausrichten

Der saarländische Wissenschaftsminister Jakob von Weizsäcker (SPD) will die Attraktivität des Hochschul- und Wissenschaftsstandortes Deutschland stärken. Dazu kündigte er am Dienstag an, gemeinsam mit dem Bundeswissenschaftsministerium eine neue Internationalisierungsstrategie vorzulegen. Anlass ist die gerade begonnene Präsidentschaft des Saarlandes bei der Kultusministerkonferenz (KMK).