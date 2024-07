„Instrumentenkasten“ Saar-Minister setzt auf Mittelstand

Das Saarland setzt beim Kampf um Arbeitsplätze im Land nicht nur auf geplante Neuansiedlungen und Förderung großer Industrieprojekte, sondern will weiterhin vor allem den Mittelstand unterstützen. Laut Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) habe man in den vergangenen zwei Jahren rund 13.700 Arbeitsplätze dadurch gesichert, dass über 200 Millionen Euro in Bestandsunternehmen investiert wurden. „Das muss so bleiben“, sagte er beim Sommergespräch mit Journalisten. „Ich kämpfe in allen Haushalten dafür, dass wir diese Quote hochhalten.“