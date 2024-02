Familie Saar-Minister hält an Kindergrundsicherung fest

Bessere Lebensperspektiven und Chancen für alle Kinder seien eine extrem wichtige sozialpolitische Aufgabe, sagte er. Nicht zuletzt auch mit Blick auf den Fachkräftemangel. Aktuell besäßen 30 Prozent eines Jahrganges keinen Ausbildungsabschluss. „Das heißt, wir verlieren schon ganz am Anfang einen großen Teil dieser Generation.“ Dies habe auch mit schwierigen Bildungs- und Sozialkarrieren in der Kindheit zu tun. „Da sieht man, wie kurzfristig diejenigen denken, die an dieser Stelle kein Geld investieren wollen“, so der Minister.