Haushaltsentwurf des Bundes Saar-Minister fordert mehr Geld für Arbeitsmarktpolitik

Alles, was man bei den Kindern nicht hinbekomme, wie etwa Schwierigkeiten bei der Entwicklung und in der Schule und eine fehlende Berufsausbildung, seien Probleme, die nicht nur die Betroffenen, sondern auch der Sozialstaat ein ganzes Leben lang mit sich herumschleppen müsse. Nach Ansicht des Ministers müsse es daher auch aus ökonomischer Sicht ganz einfach sein, zu sagen: „Hier müssen wir investieren in die Zukunft des Landes.“