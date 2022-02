Saar-Landtagswahl: AfD fordert Zulassung ihrer Landesliste

Saarbrücken Die AfD im Saarland fordert die Zulassung ihrer Landesliste für die Landtagswahl am 27. März. Der ursprünglich eingereichte Wahlvorschlag sei nach Ansicht der Partei nicht wirksam zurückgenommen worden und habe daher noch Bestand, schrieb der AfD-Landesvorsitzende Christian Wirth am Dienstag an die Landeswahlleiterin des Saarlands.

Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Wirth begründete seinen Standpunkt unter anderem damit, dass die damals handelnden Personen nicht zur Rücknahme des Wahlvorschlags befugt gewesen seien.

Ein bei der Landeswahlleiterin am 7. Dezember zunächst fristgerecht eingereichter Landeswahlvorschlag war einige Wochen später kurz vor Fristende von einigen Parteimitgliedern wegen interner Streitigkeiten zurückgenommen worden, ohne dass der Landesvorstand Bescheid wusste. Landeswahlleiterin Monika Zöllner hatte erklärt, dass kein Landewahlvorschlag der AfD vorliege. Über die Zulassung der Landeswahlvorschläge der Parteien und Wählergruppen entscheidet der Landeswahlausschuss am 3. Februar.

Bei der Landtagswahl im März 2017 hatte die AfD im Saarland 6,2 Prozent der Stimmen bekommen und war mit drei Abgeordneten erstmals in den Saar-Landtag eingezogen. Sollte die Landesliste nicht zugelassen werden, kann die Partei weiter über die Kreiswahllisten gewählt werden.

