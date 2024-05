Parteien Saar-Landtag will Kinder und Jugendliche besser beteiligen

Kinder und Jugendliche sollen im Saarland künftig besser als bisher an politischen Diskussionen und Entscheidungen beteiligt werden. Dies sieht ein Gesetzentwurf der Landesregierung vor, der am heutigen Mittwoch von 09.30 Uhr an im Landesparlament diskutiert wird. Die Beteiligung junger Menschen an der Meinungsbildung und Meinungsfindung sei eine „kinder- und menschenrechtliche Verpflichtung“, heißt es in dem Gesetzentwurf.