Landesregierung Saar-Landtag will Energiewende-Gesetze beschließen

Hauptthema der Plenarsitzung ist der Beitrag des Saarlandes zur Energiewende in Deutschland. Die Landesregierung will mit einem Gesetz die Kommunen dazu verpflichten, Flächen für den Bau von Windkraftanlagen auszuweisen. Mit einem anderen Gesetz will sie den Bau von Windrädern in Wäldern erleichtern. Das Vorhaben der SPD-Alleinregierung dürfte teilweise auf Kritik der Opposition stoßen.