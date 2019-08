Saar-Landtag warnt vor Gefahren für Stahlindustrie

Saarbrücken Vor Gefahren für die Stahlindustrie im Saarland und deren rund 22 000 Beschäftigte hat der saarländische Landtag gewarnt. In einer Entschließung forderte das Landesparlament am Mittwoch politische Hilfe.

„Ohne die Unterstützung der Politik im Saarland, in Berlin und in Brüssel wird diese Stahlproduktion in Europa langfristig nicht überleben können“, heißt es in dem Antrag. Die saarländische Stahlindustrie sei „von zentraler Bedeutung für unseren Wirtschaftsstandort“.