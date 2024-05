Bildung Saar-Landtag uneins über Ganztagsbetreuung an Förderschulen

Der saarländische Landtag sieht die Notwendigkeit für mehr Ganztagsbetreuung an den Förderschulen im Land - ist aber uneins über den richtigen Weg. Die Abgeordneten lehnten am Mittwoch einen Antrag der oppositionellen CDU ab, im Schulordnungsgesetz das Recht auf Ganztagesbetreuung an allen Förderschulen festzuschreiben. Frank Wagner (CDU) sagte, es müsse die bisher noch bestehende „Barriere“ für Ganztagsangebote in Förderschulen beseitigt werden. „Es muss jetzt auch die Gleichbehandlung allen anderen Schülern gegenüber rechtlich umgesetzt werden“, sagte er. Gerade die Eltern von Kindern mit Behinderung seien besonders auf Ganztagesangebote angewiesen.