Landtag Saar-Landtag stimmt Haushaltsentwurf in erster Lesung zu

Zuvor hatte die oppositionelle CDU den Doppelhaushalt scharf kritisiert, den Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD) am Vortag als „Haushalt der Konsolidierung und Priorisierung in fordernden Zeiten“ eingebracht hatte. „Viel Verpackung, wenig Inhalt - das ist es, was die Landesregierung diesem Land zu präsentieren in der Lage ist“, sagte Raphael Schäfer (CDU). Der Entwurf müsse „grundlegend nachgebessert“ werden.