Saar-Landtag stimmt dem Glücksspiel-Staatsvertrag zu

Saarbrücken Trotz schwerer Bedenken und mit offenem Widerwillen hat der saarländische Landtag am Mittwoch dem neuen Glücksspiel-Staatsvertrag zugestimmt. „Nichts geht mehr“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Commerçon.

Mit dem zum 1. Juli in Kraft tretenden neuen Glücksspiel-Staatsvertrag wird vor allem das bisher geltende, oft umgangene Verbot von Online-Kasinospielen aufgehoben. Zum Schutz gegen Spielsucht wird ein Einzahlungslimit in Höhe von 1000 Euro monatlich eingeführt.

„Der Entwurf schützt nicht die Interessen der Menschen, er schützt die Interessen der Glücksspiel-Lobby“, sagte der Abgeordnete Dennis Lander (Linke). „Eigentlich hätten wir lieber an einem staatlichen Glücksspielmonopol festgehalten“, sagte Raphael Schäfer (CDU). „Wir werden dem Staatsvertrag zustimmen, wenn auch mit Bauchweh.“ In zentralen Punkten sei man anderer Meinung als viele Kollegen in den anderen Bundesländern.