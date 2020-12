Saar-Landtag setzt Haushaltsberatungen fort

Saarbrücken Mit einer Debatte über die Wirtschaftspolitik hat der saarländische Landtag am Mittwoch die Beratungen über den Doppelhaushalt des Landes in den Jahren 2021 und 2022 fortgesetzt. Jochen Flackus, Geschäftsführer der oppositionellen Linksfraktion, forderte die Landesregierung auf, „mit neuen Technologien Brücken zu schlagen in die neuen Zeiten hinein“.

Dabei gehe es sowohl um die Förderung der Medizintechnik als „krisenresistentem Wachstumsmotor“ als auch um die mögliche Entwicklung eines Drei-Liter-Niedrigenergieautos bei Ford in Saarlouis. Flackus forderte einen Zusammenschluss der unterschiedlichen Gesellschaften des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), einen Ausbau des Radwegenetzes und ein Gesamtkonzept für attraktivere Innenstädte. „Dieser Haushalt schafft Spielräume, bestimmte Thematiken anzugehen“, sagte Flackus.