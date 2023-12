Finanzen Saar-Landtag setzt Haushaltsberatung fort

Saarbrücken · Der saarländische Landtag setzt am Mittwoch (09.00) seine Beratungen über einen Landeshaushalt für die Jahre 2024 und 2025 fort. Der Doppelhaushalt sieht für 2024 Ausgaben in Höhe von 5,84 Milliarden Euro und für 2025 Ausgaben in Höhe von 5,98 Milliarden Euro vor.

12.12.2023 , 17:40 Uhr

Im laufenden Jahr betrug das Haushaltsvolumen 5,4 Milliarden Euro. Über den Haushalt wird am Montag bei einer Sondersitzung des Landtages endgültig abgestimmt. Mit jeweils gut 2 Milliarden Euro sind die Personalausgaben für die rund 21.000 Landesbediensteten auch in den beiden kommenden Jahren der größte Ausgabeposten. Auf das Bildungsressort entfällt mit 1,2 beziehungsweise 1,4 Milliarden Euro der Löwenanteil der Ausgaben, gefolgt vom Sozialministerium mit knapp 700 Millionen Euro. Bei der Sondersitzung am Montag soll auch eine finanzielle Notlage erklärt werden, um die Schuldenbremse auszusetzen. © dpa-infocom, dpa:231212-99-272261/2

(dpa)