Haushaltsnöte Saar-Landtag mit Nachtragshaushalt gegen Hochwasserschäden

Die Überschwemmungen an den Flüssen Saar, Nied und Blies hatten im ganzen Land zu schweren Schäden geführt. Die Versicherungswirtschaft schätzte den privaten Schaden auf rund 200 Millionen Euro. „In Krisen steht das Saarland zusammen“, sagte Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD). Für die Beseitigung der Schäden an Infrastruktur des Landes und der Kommunen sind laut Begründung des Gesetzentwurfs rund 75 Millionen Euro erforderlich. 18 Millionen Euro gehen als „Hochwasserhilfe“ an Privatleute. Auch für Verbesserungen des Hochwasserschutzes sind Gelder vorgesehen.