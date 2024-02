Landtag Saar-Landtag lehnt AfD-Forderung nach „Remigration“ ab

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Josef Dörr sprach von „Unwahrheiten“, die über ein Treffen radikaler Rechter mit einzelnen Politikern von AfD, CDU und Werteunion im November in Potsdam verbreitet würden. Von „Massendeportationen“ sei dort „überhaupt gar keine Rede gewesen.“ An dem Treffen in Potsdam hätten auch CDU-Mitglieder teilgenommen.