Saar-Landtag: Landwirtschaft hat Zukunft

Saarbrücken Klimawandel, Umweltschutz und ein gnadenloser Preiswettbewerb: Landwirte haben an verschiedenen Fronten zu kämpfen. Der saarländische Landtag versucht sich als Mutmacher.

Der Landtag des Saarlandes hat die Forderung nach fortgesetzten EU-Finanzhilfen für die Bauern des Bundeslandes bekräftigt und sich zur Agrarwirtschaft bekannt. Die Politik der EU müsse „auch in Zukunft den Erhalt der flächendeckenden Landwirtschaft ermöglichen“, heißt es in einem mit sehr großer Mehrheit gefassten Beschluss des Parlaments vom Mittwoch. Die EU-Ausgaben für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) dürfen nach Ansicht der Abgeordneten im Förderzeitraum zwischen 2021 und 2027 nicht reduziert werden.

