Plenarsitzung Saar-Landtag für bessere Beziehungen zu Frankreich

Für bessere Beziehungen zum Nachbarn Frankreich hat sich der Landtag des Saarlandes am Dienstag ausgesprochen. „Die kommenden Monate werden maßgeblich darüber entscheiden, in welche Richtung sich unsere Gesellschaft und das europäische Einigungsprojekt entwickeln werden“, heißt es in einer von der regierenden SPD und der oppositionellen CDU gemeinsam eingebrachten Entschließung. Im Juni 2024 wird das Europaparlament gewählt.