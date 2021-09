Saar-Landtag fordert Perspektive für Ford

Saarbrücken Mit 5000 Beschäftigten gilt Ford als einer der größten Arbeitgeber im Saarland. Doch die Zukunft nach dem Auslaufen des Fokus-Modells ist unsicher. Der Landtag appelliert nun an das Unternehmen.

Der saarländische Landtag setzt sich für den Erhalt des Ford-Standorts in Saarlouis über 2025 hinaus ein. Der Standort müsse auch nach dem Auslaufen des Focus-Modells gesichert bleiben, heißt es in einem am Mittwoch in Saarbrücken einstimmig verabschiedeten Appell. Mit 5000 Beschäftigten sei der Autokonzern einer der größten Arbeitgeber des Landes. Hinzu kämen 2000 Beschäftigte bei den Zulieferern.

„Wir appellieren an die Unternehmensspitzen in Köln und Dearborn, dass Saarlouis über 2025 hinaus weiter Standort für moderne Mobilität sein wird. Auch der Ford der Zukunft muss Made in Saarlouis sein“ heißt es in der Erklärung der Regierungskoalition aus CDU und SPD. Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) versprach, die Landesregierung werde alles tun, um den Standort zu sichern. „Das ist unser Zukunftsversprechen an die Mitarbeiter.“