Industrie Saar-Landtag dringt auf Förderbescheide für grünen Stahl

„Der Förderbescheid muss kommen. Aber er muss auch in der erforderlichen Höhe kommen“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Stephan Toscani. Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) verwies auf 14.000 Arbeitsplätze in der saarländischen Stahlindustrie: „Deswegen müssen wir alles tun, dass die grüne Transformation in der Stahlindustrie gelingt. Denn die Alternative dazu ist keine Stahlindustrie im Saarland.“ Alle Daten, Zahlen und Fakten lägen auf dem Tisch, ein Abschluss der Förder-Gespräche noch in diesem Monat sei möglich: „Und dann darf der Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gerne Taten folgen lassen.“