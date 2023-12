Finanzen Saar-Landtag: Doppelhaushalt und finanzielle Notlage

Der saarländische Landtag hat einen Doppelhaushalt des Landes für die Jahre 2024 und 2025 mit einem Volumen von insgesamt knapp 12 Milliarden Euro beschlossen. Zugleich erklärte er bei einer Sondersitzung am Montag in Saarbrücken eine finanzielle Notsituation für die Jahre 2023 und 2024. Damit will die SPD-Alleinregierung trotz Schuldenbremse den Zugriff auf einen 2022 geschaffenen, weitgehend schuldenfinanzierten Transformationsfonds in Höhe von 3 Milliarden Euro sicherstellen.