Parlament Saar-Landtag debattiert über Krankenhauslandschaft

In einer zum Teil leidenschaftlich geführten Aussprache hat der saarländische Landtag am Mittwoch über die Lage der Krankenhäuser im Bundesland debattiert. Aktueller Anlass ist die Situation des stark defizitären SHG-Klinikums in Merzig, das sich in einem Schutzschirmverfahren befindet. Der Kreistag hatte beschlossen, den Betrieb finanziell zu unterstützen. Details sind noch unklar.