Plenarsitzung Saar-Landtag debattiert über Agrarpolitik und Frankreich

Dagegen fordert die CDU in einem Antrag, diese Kürzung müsse „endgültig vom Tisch“ genommen werden. Die Opposition kritisiert, die in Berlin regierende Ampelkoalition nehme „billigend in Kauf“, dass die deutsche Landwirtschaft im internationalen Vergleich noch mehr abgehängt werde. Das Haushaltsfinanzierungsgesetz ist bisher zwar vom Bundestag, aber bisher nicht vom Bundesrat gebilligt worden.