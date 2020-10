Saar-Landtag billigt Haushaltsentwurf in erster Lesung

Saarbrücken Der saarländische Landtag hat den Haushaltsentwurf der Regierung für die beiden nächsten Jahre am Mittwoch in erster Lesung gebilligt. Dem Doppelhaushalt mit Ausgaben von 4,97 und 5,07 Milliarden Euro für 2021 und 2022 stimmten die Abgeordneten der Regierungskoalition von CDU und SPD zu.

Der Entwurf sieht Kreditaufnahmen in Höhe von 85 und 62 Millionen Euro vor. Hinzu kommen jedoch noch Kredite in Höhe von 408 sowie 296 Millionen Euro in den Jahren 2021 und 2022 zur Bewältigung der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie im Rahmen eines „Sondervermögens“.