Gesellschaft Saar-Landtag besorgt über Gewalt gegen Frauen

„Mit großer Betroffenheit“ stelle man fest, dass Frauen in Kriegszeiten besonders schutzlos seien. Sie seien dann nicht nur kriegerischer, sondern auch zusätzlich sexueller Gewalt ausgesetzt. Dies habe sich unter anderem in der Ukraine und nach dem Hamas-Terrorangriff vom 7. Oktober gezeigt. Auch im Iran und in Afghanistan würden Frauen unterdrückt und eingeschüchtert. Die Bundesregierung wurde vom Landtag zu einer Außenpolitik aufgefordert, die „Frauenrechte in den Mittelpunkt rückt und konsequent durchsetzt“.