„Rasse“-Begriff aus Verfassung gestrichen Saar-Landtag beschließt drei Verfassungsänderungen

Abgeordnete von SPD und CDU kündigten an, dass die saarländische Verfassung in Zukunft auch durch eine Antisemitismus-Klausel ergänzt werden soll. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Commerçon bezeichnete eine Klausel gegen Antisemitismus als „eine gemeinsame Verpflichtung an uns alle“: „Wir müssen sehen, dass wir das auch zügig hinkriegen.“