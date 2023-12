Finanzen Saar-Landtag beschließt Doppelhaushalt für 2024 und 2025

Saarbrücken · Der saarländische Landtag hat am Montag einen Doppelhaushalt des Landes für die Jahre 2024 und 2025 beschlossen. Das Budget sieht für 2024 Ausgaben in Höhe von 5,84 Milliarden Euro und für 2025 Ausgaben in Höhe von 5,98 Milliarden Euro vor.

18.12.2023 , 11:08 Uhr

Der Landtag des Saarlandes (l) und das Saarbrücker Schloss stehen am frühen Morgen beleuchtet in der Dunkelheit der Morgendämmerung da. Foto: Oliver Dietze/dpa

Im laufenden Jahr betrug das Haushaltsvolumen 5,4 Milliarden Euro. Der Haushalt wurde mit der absoluten Mehrheit der SPD gegen die Stimmen von CDU und AfD angenommen. Mit jeweils gut 2 Milliarden Euro sind die Personalausgaben für die rund 21 000 Landesbediensteten auch in den beiden kommenden Jahren der größte Ausgabeposten. Auf das Bildungsressort entfallen mit 1,2 beziehungsweise 1,4 Milliarden Euro der Löwenanteil der Ausgaben, gefolgt vom Sozialministerium mit knapp 700 Millionen Euro. © dpa-infocom, dpa:231218-99-336606/3

(dpa)