Politik Saar-Landtag berät über Windenergie und Islamismus

Zwei Gesetze in Bezug auf Windenergie sollen beschlossen werden: Zum einen geht es um die Förderung des Ausbaus von Windkraftanlagen. Das Saarland will bis 2030 zwei Prozent seiner Fläche für die Windenergieerzeugung ausweisen. Die Bereitschaft der Gemeinden, den Bau von Windrädern zu akzeptieren, soll unter anderem durch eine finanzielle Beteiligung der Kommunen an den Erträgen gesteigert werden.