Landtag Saar-Landtag berät über Wahlalter und Migration

Die Oppositionsparteien CDU und AfD haben Entschließungsanträge zur Migrationspolitik in Deutschland eingebracht. Die Kommunen im Saarland gerieten „zunehmend an ihre Belastungsgrenzen bei der Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen“, heißt es in dem Antrag der Christdemokraten. Die irreguläre und ungesteuerte Migration müsse begrenzt werden. Die Bundesregierung solle eine mögliche Reduzierung der deutschen Sozialleistungen prüfen, die angekündigte Rückführungsoffensive müsse realisiert werden. Asyl- und Einwanderungsverfahren sollten künftig getrennt werden, Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) müsse zu einem Migrationsgipfel einladen. Die AfD forderte von der Landesregierung ein „monatlich aktualisiertes Lagebild zu Zahlen und Kosten der Migration ins Saarland“.