Finanzen : Saar-Kommunen schlagen wegen hoher Kosten Alarm

Saarbrücken Angesichts gestiegener Kosten und Preise fordert der Saarländische Städte- und Gemeindetag (SSGT) umfassende finanzielle Hilfen von Bund und Land. „Den strukturell finanzschwachen saarländischen Kommunen laufen derzeit die Kosten weg“, teilte SSGT-Präsident Jörg Aumann am Montag in Saarbrücken mit.

Die Kommunen bräuchten „strukturell mehr Geld“, eine bessere Finanzausstattung, mehr Investitionshilfen und in der aktuellen Krise einen Schutzschirm.

Das Präsidium des Verbandes appellierte in einem Papier an das Land, die Städte und Gemeinden nicht alleine zu lassen. „Die Folgen des Ukraine-Krieges, die Energie- und Inflationskrise und die Flüchtlingssituation erfordern gemeinsame Kraftanstrengungen“, teilte der SSGT mit. „Wir erwarten, dass die Landesregierung in den nächsten Wochen zeigt, dass sie um ihre Verantwortung für die Kommunen weiß.“