E-Akte Saar-Justiz soll fit für digitale Zukunft werden

Aktuell sei die E-Akte schon im elektronischen Rechtsverkehr, in der gesamten Zivilgerichtsbarkeit, bei Verbraucherinsolvenzen, an allen Fachgerichtsbarkeiten und bei Familiensachen eingeführt worden. Man sei bereits auf einem „sehr, sehr guten Weg“, so Diener, „wir haben aber trotzdem noch ein ambitioniertes Restprogramm vor uns.“ Dieses Jahr sollen die Bereiche Nachlass und Betreuung umgestellt werden, im nächsten Jahr dann die Strafsachen.